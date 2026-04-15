◇セ・リーグ広島2―6中日（2026年4月14日豊橋）広島・森下暢仁投手（28）が14日、中日戦（豊橋）に先発し、4回7安打4失点で2敗目を喫した。初回にいきなり4点を奪われる苦しいスタートとなり、同戦は24年8月3日の勝利を最後に9連敗。チームも今季2度目の4連敗で借金は同最多の3に膨らんだ初回の4失点が最後まで重くのしかかった。またしても中日打線につかまった森下は、絞り出すように反省の言葉を並べた。「（初回