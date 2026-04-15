「オリックス５−１西武」（１４日、京セラドーム大阪）ＷＢＣ出場組の４年目左腕、オリックス・曽谷龍平投手が、遅ればせながらの今季初先発で５回１失点と力投し、昨季７月１１日・日本ハム戦以来となる今季１勝目をマーク。チームの連敗を２で阻止した。「僕にとっても開幕戦でもあったので、悔いのないよう飛ばしていった。昨季７月以来の勝利？大きいです。でも、まだ始まったばかりなので、しっかりシーズン通して投げ