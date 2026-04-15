最高裁で逆転勝訴した北海道砂川市のハンターが４月１４日、７年ぶりに猟銃を手にしてパトロールを行いました。喜びの一方で口にしたのは、緊急銃猟制度の課題でした。車から猟銃を取り出したのは、砂川市のハンター・池上治男さんです。７年ぶりとなる、猟銃を手にしてのパトロール。時折、笑みがこぼれます。池上さんは２０１８年、クマ駆除のために発砲した際、民家などに銃弾が当たる恐れがあったとし