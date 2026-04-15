シンガポールメディアの連合早報は14日、「中東戦争が中国に3年半ぶりの物価上昇をもたらす」とする記事を掲載した。記事はまず、中国の卸売物価指数（PPI）について、米国とイスラエルのイラン攻撃に伴う燃料価格やアルミニウム価格の高騰の影響で、3月は前年同月比0．5％上昇して3年半ぶりにプラスに転じたことを紹介した。2月は0．9％の低下だった。その上で、「しかし卸売物価の上昇は主に輸入原材料価格の上昇によるものであ