エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を管理下に置こうとするイランに対抗し、米国が海峡の封鎖に踏み切った。原油や、石油関連製品の原料となるナフサの調達への不安は高まる一方だ。海峡封鎖が長期化すれば、様々な産業や国民生活に広範な影響が出かねない。とりわけ重要なのは、命に関わる医療関連の物資を安定的に確保することだ。政府は、医療機関に医薬品や医療資材などが十分に行き渡っているか遅滞なく把握し、