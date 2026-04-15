熊本地震では、ＳＮＳによる悪質なデマの拡散が問題となった。災害時のデマは救助を妨げ、救える命も救えなくしてしまう。政府や事業者は、対策を強化せねばならない。熊本地震から１０年となった。観測史上初めて震度７の揺れを２回記録し、その後の災害関連死を含めて２７８人が死亡した。被災家屋は２０万７０００棟に上る。道路や橋はすでに復旧したが、天守閣や石垣が大きな被害を受けた熊本城は、２０５２年度まで修復