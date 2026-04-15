2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が一躍、時の人となった。フィギュアの最注目は個人種目シングルだったが、初めてペアが大いに脚光を浴びた歴史の転換点。“未来のりくりゅう”誕生へと期待は膨らむがハードルは低くない。今後の課題と2人の活躍がもたらした意味について深掘りした。（取材・構成波多野詩菜）本格的にペアに