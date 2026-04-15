京都府南丹市で行方不明だった安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件で、発見現場は周囲に田畑や山林の広がる農道脇だったことが15日、捜査関係者への取材で分かった。遺体は靴を履いていなかったことが既に判明。近隣住民以外は大人も出入りが少ない場所で、靴なしの子どもが立ち入るのは不自然との見方が多く、府警は死体遺棄事件などの可能性を慎重に調べる。