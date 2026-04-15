【ブリュッセル共同】フランス自動車大手ルノーは14日、今後2年間で最大2400人の技術者を削減する方針を明らかにした。電気自動車（EV）に強みを持つ中国メーカーの攻勢などにさらされており、経営を合理化して競争力を高める。