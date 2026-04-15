厚生労働省は今年度にも、脳死下の臓器移植手術で豊富な実績を持つ病院を拠点として指定する方針を固めた。拠点病院を重点的に支援することで体制のさらなる強化につなげ、人員や手術室の不足などを理由にした移植手術の見送りを防ぐ狙いがある。指定先として東京大や京都大など５施設が有力視されている。厚労省は１５日の厚生科学審議会臓器移植委員会で指定の要件案を示す。臓器提供者（ドナー）から提供された心臓、肺など