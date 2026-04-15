来月フランスで開催される「第79回カンヌ国際映画祭」監督週間部門に、日本の長編アニメーション映画『我々は宇宙人』の出品が決定した。企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBI「優しい彗星」などで知られる29歳の新鋭、門脇康平。俳優の坂東龍汰と岡山天音が声のW主演を務める。【動画】長編アニメーション『我々は宇宙人』特報本作は、映画レーベル「NOTHING NEW」が手がける初の長編アニメーション。これまで『NN4444』や