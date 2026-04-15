東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）が、?原点回帰?からのリベンジロードを歩みだす。インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」で１１日に放送された「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」では圧巻の強さで挑戦者６人全員を返り討ち。５月３日福岡大会でのドン・ファレとの再戦に自信を深めると同時に、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」壊滅を予告した