µð¿Í¤¬£±£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö£²¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡ËÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Â§ËÜ¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢°ÜÀÒ¸å¡õº£µ¨½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£·²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¸²ó¤ËÂç¾ë¤Î¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢£¹²ó¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À