ソフトバンクは１４日にロベルト・オスナ投手（３１）と協議中だった「契約見直し交渉」に合意したことを発表した。２０２３年オフに交わした４年総額５０億円超（推定）の契約に「クローザー限定起用」とする条項が付帯。起用法の柔軟性を欠く契約内容を見直すため、長期にわたって双方が水面下で交渉を進めていた。孫正義オーナー（６８）も重大な関心を寄せていたとされる鷹の懸案が、ひとまず一定の決着をみた。オスナが文