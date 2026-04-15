「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が、１１日から始まった「モーニング娘。’２６コンサートツアー春―ＲａｙｓＯｆＬｉｇｈｔ―」をもって、グループ並びに所属事務所を卒業することを発表。２０１４年に加入し、昨年７月からサブリーダーとしてグループを引っ張ってきた牧野の?今後?は――。牧野の卒業は９日、公式サイトを通じて発表。理由については「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむこと