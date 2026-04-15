FIFA発表のW杯審判団、韓国からは4大会連続の「0」国際サッカー連盟（FIFA）が発表した、6月に行われる北中米ワールドカップ（W杯）のレフェリー名簿に、韓国から嘆きの声が上がっている。「全滅の屈辱」という言葉の裏に、何があるのか。FIFAが10日に「チームワン」として発表したW杯の審判団は52人の主審と88人の副審、30人のビデオオフィシャルで構成。6大陸にまたがる50の加盟協会から選出されている。韓国メディア「OSEN