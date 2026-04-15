記事ポイントユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整し、静音設計が就寝時にも使いやすさを高めます。全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで2026年4月上旬から順次販売しています。 ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、ラベンダーをイメージした新色パープルが登場しています