◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）今季初の甲子園での伝統の一戦で巨人が阪神に競り勝ち、連敗を２で止めた。同点の９回１死、代打・坂本が左前打で出塁すると、松本剛外野手（３２）が左前へ決勝適時打。１７年、プロ初Ｖ打を放った思い出の聖地で躍動し猛虎を振り切った。先発・則本は６回２安打無失点の力投。救援陣が逆転を許して移籍後初勝利は逃したが、試合を作った。貯金を１とし、カード勝ち越し