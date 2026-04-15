◆ファーム・リーグ西地区阪神４X―３ソフトバンク＝延長１０回タイブレーク＝（１４日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神・立石正広内野手が左手首の関節炎から復帰した。３月２５日の２軍オリックス戦（京セラＤ）以来の実戦に「５番・左翼」でスタメン出場。３打数無安打、２三振に終わったが「段階を踏んで試合に出場できて、ＳＧＬで初めて外野を守れたので良かった」と、喜びをかみしめた。１月の新人合同自主トレで右足の肉