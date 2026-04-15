◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（１４日・豊橋）中日・金丸夢斗投手（２３）が、チームの「Ｖ率０％」危機を救った。「ナイスゲーム！」。今季３度目の先発で初勝利。８回途中を２失点と十分な仕事を果たし、仲間と自らをねぎらった。負ければ今季ワーストの借金９。そこから逆転優勝した前例は、１２球団でもなかった。新人だった２５年にはプロ初勝利まで１０試合を費やした苦労人。「チームに勢いを持ってこられる投球