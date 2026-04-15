◆パ・リーグオリックス５―１西武（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手（２５）が、５回１失点で今季初登板初勝利をつかんだ。２５年７月１１日の日本ハム戦（エスコン）を最後に、白星から遠ざかっていた４年目左腕。２７７日ぶりの白星をつかんだ男の成長を、オリックス担当の南部俊太記者が「見た」。曽谷は安どの笑みを浮かべた。「大きいですし、やっぱり気持ち的には本当にホッとしました」。最速１