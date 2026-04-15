記事ポイント「ギアファン」はスーツや作業着になじむカラーで選べる男性向けポータブルファンです。4モデルは首掛けやベルト装着、冷却プレート付きなど使い方に合わせて選べます。「ギアファン」は2026年4月中旬から家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。 ユアサプライムスの新ブランド「ギアファン」は、通勤や外回り、作業中の暑さ対策をしやすくする男性向けポータブルファンです。全4モデルは装着方