◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）負けるべくして負けた。阪神・藤川監督は「タイガースのペースっぽくなかった」と守乱を表現した。２回に先頭・ダルベックの打球を遊撃・木浪がファンブルし、無死一、二塁と広がった後、大城の打球を中野が後逸（記録は中前打）。才木の足を引っ張って主導権を渡した。７回には大山も失策。「これを経てまた強くなっていけば」と指揮官。１試合２失策は今季初だった。