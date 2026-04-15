◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人は守り勝った。浦田を中心に好プレーが目立ち、何気ない打球処理も一歩目が速かった。その好守を呼んだのは則本だ。あれだけテンポも制球も良ければ、守りやすい。白星をつけたいという気持ちも余計に体を動かしたことだろう。その則本も野手のプレーで波に乗った。初回先頭の近本の二遊間へのゴロを浦田が横っ跳び。内角を狙った直球がシュート回転で真ん中に入っ