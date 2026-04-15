記事ポイント株式会社エスクが全ての鳥類に対応する最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を販売しています。最新モデルが照射範囲や防塵防水性能、スマホ設定機能を強化しながら価格据え置きを実現しています。鳥害に悩む工場や倉庫、農地、集合住宅などが現地調査と見積もりを無償で相談できます。 エスクが、鳥の飛来を防ぐ鳥害対策レーザー装置「バードストッパー・レーザータイプ」の最新モデルを販売しています。