米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議が１３日、ニューヨークで行われ、日本代表のガード、田中こころ（２０）＝ＥＮＥＯＳ＝がバルキリーズから３巡目８位で指名された。ＷＮＢＡのドラフトで日本選手が指名されるのは１９９７年の萩原美樹子以来、２人目の快挙。契約を結びデビューすれば、日本選手として史上５人目のＷＮＢＡプレーヤーとなる。今季は５月８日に開幕する。女子の世界最高峰リーグでは過去に萩