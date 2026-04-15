記事ポイントVetrinamiaがパリ・ル・マレに欧州初の旗艦店を2026年内にオープン予定旗艦店が独立系デザイナーや職人の技術を直接体感できる場として展開建設やデザインの進捗がコミュニティ向けに順次公開予定 Vetrinamiaが、パリの人気エリア、ル・マレに初の旗艦店をオープンします。ヨーロッパ初の拠点となる新店舗は、ラグジュアリーバッグをオンラインで見てきた人が、職人の技術やブランドの世界観を現地で体感できる場