大相撲史上３人目の英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士を目指す、湊部屋のニコラス・タラセンコ（１６）が夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査を受検することが１４日、分かった。この日、日本相撲協会の面接を受けて合格。１９０センチ、１２０キロと体格基準は超えており、内臓検査をパスして、興行ビザを取得次第、早ければ名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）で初土俵を踏む。し