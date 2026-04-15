記事ポイント北海道警察本部が安全運転教育に「Safety Driving Trainer」を初導入体験型シミュレーターが危険予測や運転習慣の見直しに役立つ交通安全教室やイベントで幅広い世代が学べる活用に期待 PRIDISTが開発する「Safety Driving Trainer」が、北海道警察本部に導入されます。体験型の運転シミュレーターは、交通安全教室やイベントで危険予測を学びやすくし、日頃の運転を見直すきっかけにもつながります。北海道内で