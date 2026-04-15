俳優の妻夫木聡（45）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。人間ドックで判明した意外なアレルギーを明かした。「食べ物の危険な体験は?」というトークテーマで、妻夫木は「僕、子供の頃から、朝に牛乳を飲むとよくおなかを壊すことが多くて」と、長年の体質的な悩みを切り出した。不思議なことにこの症状は“朝限定”だったそうで、「昼とか夕方とかに牛乳飲んでも何もなかった」と回