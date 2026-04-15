米メジャーリーグ・サッカー（MLS）のインテル・マイアミは14日、ハビエル・マスケラーノ監督（41）が個人的な理由で辞任したと発表した。25年シーズンから指揮を執り、就任1年目は現役時代にアルゼンチン代表やバルセロナでチームメートだったFWメッシを擁したチームを史上初めてプレーオフ決勝・MLS杯優勝に導いた。今季は3勝3分け1敗で東地区3位につけていた。アルゼンチン出身でスポーツ・ディレクターなどを務めていた