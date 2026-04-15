オランダのNECに所属する日本代表MF佐野航大は今冬、同リーグの超名門アヤックスから正式なオファーが届いたものの、クラブが拒否したために移籍が実現しなかった。だが今夏、さらに上のリーグ、すなわち５大リーグへの移籍が濃厚視されているようだ。オランダメディア『soccernews』は４月13日、「コウダイ・サノがオランダ全土を驚かせる移籍を実現」と題した記事を掲載。「サノは今シーズンのNECで群を抜いて素晴らしい活