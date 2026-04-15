14日までに1年間の決算を発表した百貨店3社では、中国の客数が大きく減少した影響で訪日外国人観光客＝インバウンドの売り上げが軒並みマイナスとなりました。さらに今後は、イラン情勢による影響も懸念されます。百貨店2社が14日に発表した今年2月までの1年間の決算では、高島屋は転換社債による特別損失が響き、5年ぶりに純損益が81億円の赤字に転落しました。大丸松坂屋百貨店などを運営するJ・フロントリテイリングは、前の年