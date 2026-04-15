NY株式14日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均48519.79（+301.54+0.63%） ナスダック23590.96（+407.22+1.76%） CME日経平均先物58770（大証終比：+740+1.26%） 欧州株式14日終値 英FT100 10609.06（+26.10+0.25%） 独DAX 24044.22（+301.78+1.27%） 仏CAC40 8327.86（+91.88+1.12%） 米国債利回り 2年債 3.749（-0.023） 10年債 4.252（-0.042） 30年債 4.86