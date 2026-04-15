ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げが一服しているものの、１５８．８５円近辺と本日安値圏での推移が続いている。本日の為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一本調子の下げとなった。米国によるホルムズ海峡の封鎖は開始されているものの、米国とイランは交渉を継続との期待が市場に高まっている。 米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道も流れ、トランプ大統領もインタビューで２日