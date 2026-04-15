大相撲で6日に現役引退を発表した元幕内・剣翔の安彦剣太郎さん（34）が14日、東京・両国国技館で会見し「小学校からやってきた相撲から離れるのが信じられない。寂しいです」と心境を述べた。14年初場所で初土俵。重い腰を武器に活躍したが左膝の故障などで低迷し、春場所は十両で15戦全敗。場所後に師匠の追手風親方（元幕内・大翔山）に「限界です」と引退の意向を伝えた。思い出の一番は新十両昇進を決めた15年九州場所の