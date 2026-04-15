[4.14 欧州CL準々決勝第2戦](ワンダ・メトロポリターノ)※28:00開始<出場メンバー>[アトレティコ・マドリー]先発GK 1 フアン・ムッソDF 3 マッテオ・ルッジェーリDF 15 クレマン・ラングレDF 16 ナウエル・モリーナDF 24 ロビン・ル・ノルマンMF 6 コケMF 14 マルコス・ジョレンテMF 20 ジュリアーノ・シメオネMF 22 アデモラ・ルックマンFW 7 アントワーヌ・グリーズマンFW 19 フリアン・アルバレス控えGK 13 ヤン・オブラ