オープン・ドゥ・ルーアン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：フランス ルーアン コート：クレー（赤土/室内） 結果：[ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 0 - 2 [タン キアンウィ / リャン エンシュオ] 試合の詳細データはこちら≫ オープン・ドゥ・ルーアン第2日がフランス ルーアンで行われ、女子ダブルス1回戦で、第3シードのナディヤ