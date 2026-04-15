米女子プロバスケットボールWNBAのドラフト会議が13日、ニューヨークで行われ、バルキリーズが3巡目8位で日本のWリーグ、ENEOSのガード田中こころ（20）を指名した。日本人選手の指名は1997年の萩原美樹子以来、29年ぶり2人目の快挙。田中はENEOSを通じ「とても驚いていますし、大変光栄に思います。新しい挑戦にワクワクしています」などと話した。大阪府出身の田中は、強豪の愛知・桜花学園高出身。3点シュートやドリブル突