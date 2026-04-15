浦和の大卒新人FW肥田野が今季の目標を2桁得点に上方修正した。10試合を終えてチーム最多の4得点。開幕前は5得点をターゲットにしていたが、この日の練習後に新たな目標に言及し「2桁っす」と言い切った。自身の好調ぶりとは対照的に、チームは2つのPK戦負けを含む5連敗中で、東地区で10チーム中6位に低迷する。「まだ複数得点が取れていない。個人的にはそこがチームの勝てない要因と思っている。もっとシュート数を増やした