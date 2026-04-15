ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は14日に予選3日目が行われた。きょう15日の4日目、注目レースは10Rだ。石野は4戦2勝オール3連対と抜群の安定感が光る。仕上がりもまずまずで、大きく足負けすることはないだろう。ここは白井の前付けも想定されるだけに進入は流動的だ。ただ、深い起こし位置になってもインは譲らない。極限まで集中力を高め、力強い逃走劇を披露する。対抗は気配抜群の白井。センターに