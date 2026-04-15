お笑いコンビ「かが屋」の賀屋壮也（33）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。人生で初めて「助けてーー!!」と叫んだ出来事を振り返った。番組内のスタジオトークで、MCの笑福亭鶴瓶からエピソードを求められた賀屋は引っ越しの際の失敗エピソードを披露した。洗濯機を取り外そうとした際、蛇口を閉めるのをすっかり忘れてしまったという。だが、そのまま無理やり取り外した瞬間「シ