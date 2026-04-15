ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は14日、4日間の予選が終了。きょう15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは11Rだ。仲谷は得点率7.67で上野真之介と並ぶも上位着順の差で首位通過を逃した。それでも絶好枠はゲット。ビシッと逃げてファイナル進出だ。篠崎も気配上々で、イン水域を固める地元両者のワンツーに期待。伸びに威力ある尾嶋はフルダッシュでスリットを