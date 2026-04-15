映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、予告映像が解禁された。【動画】25年間全力で駆け抜けた3人の人生の選択―『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目に突然のコールドスリープを発表したPerfumeの25年間の集大成を描く本作。2015年公開の『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画に