稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』が、初夏に全国公開されることが決まった。併せて、本ビジュアルとティザー映像が解禁となった。【動画】「わからない」を楽しむ『バナ穴 BANA_ANA』ティザー映像本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』に続く、新しい地図映画第二弾。前作同様、稲垣、草なぎ、香取の3人を主演に、監