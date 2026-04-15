新しい地図の稲垣吾郎（５２）、草磲剛（５１）、香取慎吾（４９）が映画「バナ穴ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」（初夏公開）にトリプル主演することが１４日、分かった。３人だけでの主演は初となる。謎多き作品で大役を務める。２０１８年に２週間限定で公開された４本の短編からなるオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第２弾。３人は本人役で登場し、さまざまな人との出会いの中でシュールな世界を生きる。関係者の間で