フェイエノールトの上田綺世は、４月12日に開催されたエールディビジ第30節のNEC戦（１−１）で、今季23点目となる先制ゴールをマークした。CKに打点の高いヘッドで合わせた衝撃の一撃は、日本で反響を呼んだのはもちろん、現地でも称賛を浴び、「ジャンプ力は全盛期のクリスティアーノ・ロナウドに匹敵する」といった声すらあがった。そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「アジア最強の日本が大騒ぎ！『跳躍力はロ