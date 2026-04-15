Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ヶ谷太輔（３８）が、自身のプロデュースブランド「Ａｉｍｅｔｏｉ（エメトワ）」で１年ぶりの新フレグランス「１１（イチイチ）」を６月２５日から発売することが１４日、分かった。商品名はブランド誕生１周年やグループのデビューした２０１１年といった縁ある数字「１」が由来。藤ヶ谷は「メンバーにプレゼントした時も喜んですぐに付けて、そのまま収録に行ってくれた。１から調香して最高の香り