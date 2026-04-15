スペイン政府は在留資格のない移民およそ50万人を対象に、在留許可を与える特別措置を導入すると発表しました。スペインのサンチェス首相は14日、SNSに声明を投稿し、在留資格のない移民に対し在留許可を与える特別措置を導入すると表明しました。去年までにスペインに入国し、5か月以上暮らしている人が対象で、犯罪歴がないことなどを証明する必要があります。対象者は50万人にのぼるとみられ、更新可能な1年間の在留許可が与え