【モデルプレス＝2026/04/15】稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾を主演に迎えた新しい地図映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは穴の絵文字）が、2026年初夏に公開されることが決定した。【写真】稲垣吾郎、舞台で熱いキス◆稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾主演映画第2弾本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。2026年初夏にグランドシネマサ